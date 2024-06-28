В Перу уволили более 119 учителей за изнасилования детей аваджун

Более 119 учителей были уволены из образовательных учреждений в провинции Кондорканки региона Амазонас с Перу в связи жалобами на жестокое обращение с детьми в общине аваджун, заявил министр образования Морган Керо.
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