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​​Поговорили: Байден о Минских соглашениях, Зеленский о деолигархизации

​​Поговорили: Байден о Минских соглашениях, Зеленский о деолигархизации

Спустя три дня после телефонных переговоров Байдена - Путина, американский президент позвонил Зеленскому чтобы заверить последнего, что «ничего о тебе без тебя» Кроме уже многократно повторенного о «территориальной целостности и суверенитете» Украины, Байден рассказал Зеленскому, как они с ним вместе «выразили поддержку дипломатическим усилиям, которые начнутся на следующей неделе с двустороннего диалога о стратегической стабильности в НАТО через Совет Россия-НАТО и в ОБСЕ», и поведал об «активной дипломатии для продвижения выполнения Минских соглашений в поддержку нормандского формата».

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