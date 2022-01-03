​​Поговорили: Байден о Минских соглашениях, Зеленский о деолигархизации

Спустя три дня после телефонных переговоров Байдена - Путина, американский президент позвонил Зеленскому чтобы заверить последнего, что «ничего о тебе без тебя» Кроме уже многократно повторенного о «территориальной целостности и суверенитете» Украины, Байден рассказал Зеленскому, как они с ним вместе «выразили поддержку дипломатическим усилиям, которые начнутся на следующей неделе с двустороннего диалога о стратегической стабильности в НАТО через Совет Россия-НАТО и в ОБСЕ», и поведал об «активной дипломатии для продвижения выполнения Минских соглашений в поддержку нормандского формата».