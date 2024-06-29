Нагельсманн о 2:0 с Данией: «Странный матч. Первые 20 минут – наши лучшие на этом Евро. Но Германии надо быть терпеливее»

«Это был очень странный матч на выбывание. Первые 20 минут в нашем исполнении были лучшими на этом турнире.
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