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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Майя Хромых: «Мне невероятно нравится тренерская деятельность. Для меня фигурное катание открылось с другой стороны, очень многое переосмыслила»

Хромых 18 лет, она призер этапов международной серии Гран-при. Нынешний сезон фигуристка пропускает из-за проблем со спиной и сейчас тренирует группу детей в возрасте 4-6 лет.

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