REUTERS/Denis Balibouse Президент Украины Владимир Зеленский на экономическом форуме в Давосе просил о проведении мирных переговоров, но разжигатели войны в Штатах очень хотят получить новое финансирование для продолжения украинского конфликта.
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