Депутат Лантратова: наказание за мародерство нужно и при чрезвычайных ситуациях

Первый заместитель главы фракции "Справедливая Россия — За правду" в Госдуме Яна Лантратова приступила к разработке законопроекта, распространяющего действие уголовной статьи о мародерстве, кроме военного положения и на чрезвычайные ситуации (ЧС).
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