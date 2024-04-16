Депутат Лантратова: наказание за мародерство нужно и при чрезвычайных ситуациях

Первый заместитель главы фракции "Справедливая Россия — За правду" в Госдуме Яна Лантратова приступила к разработке законопроекта, распространяющего действие уголовной статьи о мародерстве, кроме военного положения и на чрезвычайные ситуации (ЧС).