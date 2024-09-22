Сослуживцы экс-адвоката Пашаева ни разу не видели его в бою

Бывший адвокат Эльман Пашаев, который стал известен в связи с делом актера Михаила Ефремова, до ареста лишь номинально числился командиром экипажа танка, но в боях не участвовал, сообщает телеграм-канал Mash со ссылкой на сослуживцев Пашаева .
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