Сослуживцы экс-адвоката Пашаева ни разу не видели его в бою

Бывший адвокат Эльман Пашаев, который стал известен в связи с делом актера Михаила Ефремова, до ареста лишь номинально числился командиром экипажа танка, но в боях не участвовал, сообщает телеграм-канал Mash со ссылкой на сослуживцев Пашаева .