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Сослуживцы экс-адвоката Пашаева ни разу не видели его в бою

Сослуживцы экс-адвоката Пашаева ни разу не видели его в бою

Бывший адвокат Эльман Пашаев, который стал известен в связи с делом актера Михаила Ефремова, до ареста лишь номинально числился командиром экипажа танка, но в боях не участвовал, сообщает телеграм-канал Mash со ссылкой на сослуживцев Пашаева .

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