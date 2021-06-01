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Наследственному ожирению добавили ещё один ген

Наследственному ожирению добавили ещё один ген

Избыточный вес может появиться не только из-за нездорового питания и сидячего образа жизни. Порой причина ожирения кроется в генах: из-за какой-нибудь мутации, полученной по наследству, человек полнеет, несмотря на все старания правильно питаться.

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