Наследственному ожирению добавили ещё один ген

Избыточный вес может появиться не только из-за нездорового питания и сидячего образа жизни. Порой причина ожирения кроется в генах: из-за какой-нибудь мутации, полученной по наследству, человек полнеет, несмотря на все старания правильно питаться.
Избыточный вес может появиться не только из-за нездорового питания и сидячего образа жизни. Порой причина ожирения кроется в генах: из-за какой-нибудь мутации, полученной по наследству, человек полнеет, несмотря на все старания правильно питаться.
Свежие комментарии