📝 Как создать Stories в Telegram? 🤔 👉Читай пошаговую инструкцию! Хотите узнать, как создать Stories в Telegram и добавить оригинальности в свой аккаунт? В этой статье мы поговорим о том, как применить эту увлекательную функцию и делиться яркими моментами со своими друзьями и подписчиками! 📱 В первую очередь, необходимо обновить ваше Telegram приложение до самой последней версии.