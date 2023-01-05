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Единая лига ВТБ. «Локомотив-Кубань» сыграет с «Нижним Новгородом»

В четверг, 5 января, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» и «Нижний Новгород» сойдутся в борьбе за пятую позицию.

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