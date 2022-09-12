На ректора Херсонского государственного университета совершено покушение

В Херсоне совершено покушение на ректора местного государственного университета Татьяну Томилину. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию региона, в подъезде дома, где проживает женщина, сработало самодельное взрывное устройство (СВУ).
В Херсоне совершено покушение на ректора местного государственного университета Татьяну Томилину. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию региона, в подъезде дома, где проживает женщина, сработало самодельное взрывное устройство (СВУ).
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