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В Японии оправдали мужчину, с 1968 года ожидавшего казни за убийство

В Японии оправдали мужчину, с 1968 года ожидавшего казни за убийство

TASS/AP В Японии суд во время повторного слушания оправдал 88-летнего бывшего профессионального боксера Ивао Хакамату, которого приговорили к смертной казни за массовое убийство, которого он не совершал, сообщили в агентстве Kyodo.

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