Cамый быстрый ПК с искусственным интеллектом основан на процессоре AMD. HP называет так новый OmniBook Ultra с разогнанным NPU

Похоже, блоки NPU как минимум в процессорах AMD также можно разгонять. Иначе сложно объяснить тот факт, что HP анонсировала ноутбук OmniBook Ultra на основе APU Ryzen AI 300 с производительностью NPU выше, чем заявляет сама AMD.
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