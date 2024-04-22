Собянин: До конца 2025 года в Москве будет обновлено еще около 140 поликлиник

Благодаря реализации первого этапа модернизации поликлиники стали комфортнее и для пациентов, и для врачей В своем Телеграм-канале сегодня Сергей Собянин сообщил, что в обновленных поликлиниках врачи провели уже 45 млн приемов.
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