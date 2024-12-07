Ксения Бородина рассказала. как ее дочери узнали про ее иоолвку.

Телеведущая в третий раз выходит замуж. Ксения Бородина и Николай Сердюков момент предложения соцсетиНакануне Ксения Бородина сообщила фанатам неожиданную новость: она выходит замуж За Николая Серлдюкова.
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