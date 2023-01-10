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Школьник из Щукина победил на турнире по сноукайтингу

Школьник из Щукина победил на турнире по сноукайтингу

Фото: Никита Крутенков/ предоставлено организаторами соревнований по сноукайтингу Золото на прошедших в Новосибирске Всероссийских соревнованиях по сноукайтингу «Кубок Сибири 2022» в разряде до 17 лет взял шестнадцатилетний Савва Кильпио из Щукина.

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