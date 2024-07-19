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"Наш президент всё однозначно объяснил": В Госдуме напомнили Зеленскому про единственный вариант, как закончить конфликт

"Наш президент всё однозначно объяснил": В Госдуме напомнили Зеленскому про единственный вариант, как закончить конфликт

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова прокомментировала признание Владимира Зеленского о неспособности Украины вернуть утраченные территории военными методами.

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