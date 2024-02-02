О способах "закручивания гаек" коллекторам рассказали судебные приставы Приморья

С 1 февраля вступил в силу федеральный закон, защищающий права граждан при попытках возвращения коллекторами просроченной задолженности.
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