Из охранника отеля в операторы дронов: история добровольца из Ялты

Военнослужащий с позывным "Бава" уроженец Республики Крым. 38-летний мужчина, окончив школу №2 в городе Ялта и один из крымских университетов по специальности юриспруденция, трудился в разных сферах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В Ялте перед судо...
- На «Госуслугах» з...
- Кравцов: в детски...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым