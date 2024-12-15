Мода и Шоу-бизнес
ГлавнаяОдеждаОбувьАксессуарыКрасотаПсихология
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Мода и Шоу-бизнес

53 479 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Maverick
    а сам дзюник это кто?Продюсер Дзюник: ...
  • Добрый Кот
    Не показывать тех, кто был в прошлых новогодних шоу. Особенно старух. У них ебалы утюгом хрен разглядишь, на кладбище...Продюсер Дзюник: ...
  • Гена Саваторов
    а кто это все, кого перечислил Дзюник ?Продюсер Дзюник: ...

Байопик о тяжелом детстве и бесконечном пути

Байопик о тяжелом детстве и бесконечном пути

В театре Галиасгара Камала — премьера: спектакль о певице Альфие Авзаловой Айдар Заббаров представил в театре Галиасгара Камала второй документальный спектакль за год — музыкальный байопик «Әлфия Авзалова.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх