Байопик о тяжелом детстве и бесконечном пути

В театре Галиасгара Камала — премьера: спектакль о певице Альфие Авзаловой Айдар Заббаров представил в театре Галиасгара Камала второй документальный спектакль за год — музыкальный байопик «Әлфия Авзалова.
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