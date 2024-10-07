RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 387 подписчиков

Прокуратура Якутии начала проверки после гибели и травмирования детей от оружия

Прокуратура Якутии начала проверки после гибели и травмирования детей от оружия

Прокуратура Якутии организовала проверки после гибели ребёнка 2009 года рождения в частном доме Хангаласского района в результате выстрела из ружья, а также травмирования мальчика 2012 года рождения в Якутске из-за неосторожного обращения с пневматическим оружием.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх