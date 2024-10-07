Прокуратура Якутии начала проверки после гибели и травмирования детей от оружия

Прокуратура Якутии организовала проверки после гибели ребёнка 2009 года рождения в частном доме Хангаласского района в результате выстрела из ружья, а также травмирования мальчика 2012 года рождения в Якутске из-за неосторожного обращения с пневматическим оружием.