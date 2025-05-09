Вот и прошёл День Победы, дорогие друзья! Российская исполнительница, Народная артистка Украины Таисия Повалий написала песню об отцах, которые защищали Родину 80 лет назад, и о современных героях, ко

Вот и прошёл День Победы, дорогие друзья! Российская исполнительница, Народная артистка Украины Таисия Повалий написала песню об отцах, которые защищали Родину 80 лет назад, и о современных героях, которые мужественно отстаивают наши ценности и символы в ходе выполнения боевых задач Специальной … .