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  • tolip
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Вот и прошёл День Победы, дорогие друзья! Российская исполнительница, Народная артистка Украины Таисия Повалий написала песню об отцах, которые защищали Родину 80 лет назад, и о современных героях, ко

Вот и прошёл День Победы, дорогие друзья! Российская исполнительница, Народная артистка Украины Таисия Повалий написала песню об отцах, которые защищали Родину 80 лет назад, и о современных героях, ко

Вот и прошёл День Победы, дорогие друзья! Российская исполнительница, Народная артистка Украины Таисия Повалий написала песню об отцах, которые защищали Родину 80 лет назад, и о современных героях, которые мужественно отстаивают наши ценности и символы в ходе выполнения боевых задач Специальной … .

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