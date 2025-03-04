Депутат Рады потребовал начать процедуру импичмента Зеленского

Обращение с требованием инициировать процедуру импичмента главы киевского режима Владимира Зеленского направил спикеру Верховной рады Украины Руслану Стефанчуку депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.
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