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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Стефанос Циципас: «Таксист просил передать Циципасу: «Скажи ему, чтоб перестал брать туалетные перерывы, во время которых он будто Нарнию ищет»

Стефанос Циципас после вылета с US Open рассказал о разговоре с нью-йоркским таксистом.  «Таксист в Нью-Йорке спросил, знаю ли я Стефаноса Циципаса .

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