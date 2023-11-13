«Только в бреду можно так думать». Глазьев раскритиковал руководство Центробанка

В столице Южного Урала г. Челябинск прошел первый Русский экономический форум (РЭФ), организованный Всемирный русским народным собором (ВРНС) и комиссией Государственного совета по направлению «Экономика и финансы».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии