Жителям Ленобласти рассказали про ограничения на Староприозерском шоссе 4 августа

В связи с велозаездом Gran Fondo Почти 15 километров Староприозерского шоссе от Петровского до «Игоры» в Приозерском районе будут закрыты для машин 4 августа с девяти часов утра до 14 часов в связи с велозаездом Gran Fondo, сообщили сегодня в пресс-службе дорожного комитета Ленобласти.