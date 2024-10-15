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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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Юбилей — всегда роскошный возраст

Юбилей — всегда роскошный возраст: Есть что рассказать, о чём взгрустнуть. Этот возраст, яркий и прекрасный, Открывает новый в жизни путь! Женщина всегда мила, чудесна, И любая дата ей идет.

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