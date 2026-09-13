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Вайдель призвала перестать содержать украинских беженцев

Вайдель призвала перестать содержать украинских беженцев

Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель заявила, что ФРГ не должна продолжать содержать за счет государственного бюджета более 1 миллиона украинских беженцев, а находящиеся в стране граждане Украины должны вернуться на родину.

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