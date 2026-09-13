Вайдель призвала перестать содержать украинских беженцев

Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель заявила, что ФРГ не должна продолжать содержать за счет государственного бюджета более 1 миллиона украинских беженцев, а находящиеся в стране граждане Украины должны вернуться на родину.