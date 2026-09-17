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Спорт Уик-Энд

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СЁМИН: В «Зените» думают, что будет как в прошлом году - они на финише догонят и станут чемпионами. Но ситуация в лиге явно поменялась

СЁМИН: В «Зените» думают, что будет как в прошлом году - они на финише догонят и станут чемпионами. Но ситуация в лиге явно поменялась

«Во-первых, «Зенит» - команда, которая обладает игроками достаточно высокого уровня. Однако нет стабильности в результатах.

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