Kunitsu-Gami: Path of the Goddess взяла планку в 500 000 проданных копий В течение последних не...

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess взяла планку в 500 000 проданных копийВ течение последних нескольких лет Capcom активно использовала традиционные франшизы, такие как Resident Evil, Monster Hunter и Street Fighter, и только иногда решалась на эксперименты с новыми игровыми концепциями.
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