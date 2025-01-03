WG: боец ВСУ назвал солдата ВС России «лучшим в мире» перед смертью: видео

Погибая в схватке на ножах украинский солдат назвал лучшим якутского бойца ВС России.Telegram-канал WarGonzo опубликовал видео драки между украинским и солдатом ВС России в зоне специальной военной операции в районе Трудового.
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