Нейросеть Meta Imagine уличили в неисторичности при генерировании изображений. Об этом пишет Axios. Речь идет о несоответствии расовых признаков генерируемых изображений историческим реалиям - появлении темнокожих отцов-основателей США и викингов.
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