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VESA официально анонсировала обновленный стандарт DisplayPort 2.1b и кабели DP80LL, разр...

VESA официально анонсировала обновленный стандарт DisplayPort 2.1b и кабели DP80LL, разр...

VESA официально анонсировала обновленный стандарт DisplayPort 2.1b и кабели DP80LL, разработанные вместе с NVIDIAНовый стандарт должен устранить одну из главных проблем интерфейса DisplayPort – маленькую длину кабелей с высокой пропускной способностью.

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