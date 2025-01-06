VESA официально анонсировала обновленный стандарт DisplayPort 2.1b и кабели DP80LL, разр...

VESA официально анонсировала обновленный стандарт DisplayPort 2.1b и кабели DP80LL, разработанные вместе с NVIDIAНовый стандарт должен устранить одну из главных проблем интерфейса DisplayPort – маленькую длину кабелей с высокой пропускной способностью.
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