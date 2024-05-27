За выходные в Симферополе поймали 14 пьяных водителей

В Симферополе в выходные дни сотрудники Госавтоинспекции в ходе профилактического мероприятия «Нетрезвый водитель» отстранили от управления транспортными средствами 14 водителей в состоянии алкогольного опьянения.
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