Один ребенок выстрелил другому в шею из пневматической винтовки в Саратове

t.me/ГУЗ «Саратовская областная детская клиническая больница» Врачи чудом спасли семилетнего мальчика после того, как ему в шею случайно выстрелил из пневматической винтовки другой ребенок, сообщили 17 августа в ГУЗ "Саратовская областная детская клиническая больница", куда привезли пострадавшего.