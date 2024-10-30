Цена золота достигла исторического рекорда

Стоимость фьючерсов на золото с поставкой в декабре 2024 года на нью-йоркской бирже Comex достигла нового исторического рекорда, впервые превысив отметку в 2800 долларов за тройскую унцию, передает корреспондент The Moscow Post.
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