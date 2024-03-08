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Зеленский не погиб. Как понимать удар по Одессе

Зеленский не погиб. Как понимать удар по Одессе

Политнавигатор Владимир Зеленский не погиб от ракетного удара в Одессе. Выждав трехчасовую паузу, он появился на публике и подтвердил, что стал свидетелем взрыва, есть погибшие (кто – не назвал), но сам Зеленский цел.

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Комментарии
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Вячеслав Гришин
Жадный, злобный и тупой у власти противника - наш козырь!
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1 д.
СП
Сергей Потемкин
Зелю трогать нельзя. После войны он будет клоуном в передвижном цирке
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23 час.
Пульхерия Djem
Это им за &quot; КОТОВА&quot;!!!
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18 час.

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