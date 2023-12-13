Любопытно, однако
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Любопытно, однако

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Рояль в кустах: "либеральная" элита нашла своего кандидата в президенты - и это не Путин, и не Явлинский, а олигарх

Рояль в кустах: "либеральная" элита нашла своего кандидата в президенты - и это не Путин, и не Явлинский, а олигарх

Итак, 17 марта 2024 года наша страна будет выбирать президента Российской Федерации. Наш Темнейший, немного подержав народ «в тонусе», наконец объявил о своем участии.

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Комментарии
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Михаил Сорокин
Тот же хрен , только в левой руке.
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1 час.
Алина Белова
Чьи  интересы будут первостепенными, если изберут Дерипаску ?  Конечно  олигархов.  Поэтому  вывод  один - свои голоса  не  отдавать  ни  в  коем  случае  ему.  У нас есть достойный Президент и ещё  один  срок  он  должен  поработать.  Незавершённые  дела  на  полдороги  не  бросают, надо доводить до  конца.
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1 час.
Александр Попов
ФУФЛОДЕРЬМО шевелиться, хоть-бы ОДНОГО за мошонку ВЗЯТЬ и ОТОРВАТЬ.
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2 мин.

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