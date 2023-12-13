Рояль в кустах: "либеральная" элита нашла своего кандидата в президенты - и это не Путин, и не Явлинский, а олигарх

Алина Белова

Чьи интересы будут первостепенными, если изберут Дерипаску ? Конечно олигархов. Поэтому вывод один - свои голоса не отдавать ни в коем случае ему. У нас есть достойный Президент и ещё один срок он должен поработать. Незавершённые дела на полдороги не бросают, надо доводить до конца.