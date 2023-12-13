Рояль в кустах: "либеральная" элита нашла своего кандидата в президенты - и это не Путин, и не Явлинский, а олигарх

Итак, 17 марта 2024 года наша страна будет выбирать президента Российской Федерации. Наш Темнейший, немного подержав народ «в тонусе», наконец объявил о своем участии.
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