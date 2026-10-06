Российские дроны ударили по складу вооружения и портам Украины

Российские войска в течение ночи продолжили удары по объектам логистики и транспортной инфраструктуры Украины.
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