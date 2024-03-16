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Акинфеев заявил, что пожал бы руку травмировавшему его Веллитону при встрече

Акинфеев заявил, что пожал бы руку травмировавшему его Веллитону при встрече

Вратарь и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев вспомнил о своих эмоциях и реакции на столкновение с бывшим нападающим столичного "Спартака" Веллитоном, из-за которого получил серьезную травму, и признался, что у нет никакой обиды на соперника.

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