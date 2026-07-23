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Secret Service Agent On JD Vance's Detail Under Investigation For Leaking

Secret Service Agent On JD Vance's Detail Under Investigation For Leaking

Secret Service Agent On JD Vance's Detail Under Investigation For Leaking Authored by Ken Silva via Headline USA, CNN reported Thursday that a Secret Service agent on Vice President JD Vance’s security detail has been put on administrative leave and is suspected of leaking information about his travel to a news site.

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