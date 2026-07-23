Secret Service Agent On JD Vance's Detail Under Investigation For Leaking Authored by Ken Silva via Headline USA, CNN reported Thursday that a Secret Service agent on Vice President JD Vance’s security detail has been put on administrative leave and is suspected of leaking information about his travel to a news site.
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