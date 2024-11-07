Расчет САУ "Гвоздика" уничтожил машину и боевиков ВСУ на кураховском направлении

Скриншот видео Расчет 122-мм САУ 2С1 "Гвоздика" отдельной мотострелковой бригады группировки войск "Юг" уничтожил автомобиль и украинских боевиков на кураховском направлении в зоне проведения спецоперации РФ.
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