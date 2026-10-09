В Общественной палате предложили бесплатно учить вождению отцов дошкольников

Мера должна уравнять возможности родителей: сегодня многие льготы и сервисы ориентированы на матерей, а отцы остаются вне системы поддержки Папам, которые занимаются воспитанием детей дошкольного возраста, необходимо дать возможность бесплатно или на льготных основаниях пройти обучение в автошколе, заявил ТАСС Сергей Рыбальченко, возглавляющий комиссию Общественной палаты Российской Федерации по вопросам семьи.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- СТ В парламенте Эсто...
- Врач из Барнаула ...
- Стало известно, н...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым