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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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В Общественной палате предложили бесплатно учить вождению отцов дошкольников

В Общественной палате предложили бесплатно учить вождению отцов дошкольников

Мера должна уравнять возможности родителей: сегодня многие льготы и сервисы ориентированы на матерей, а отцы остаются вне системы поддержки Папам, которые занимаются воспитанием детей дошкольного возраста, необходимо дать возможность бесплатно или на льготных основаниях пройти обучение в автошколе, заявил ТАСС Сергей Рыбальченко, возглавляющий комиссию Общественной палаты Российской Федерации по вопросам семьи.

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