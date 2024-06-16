Мирошник заявил, что саммит в Швейцарии не был нацелен на мирное решение

Россию в вопросе Украины интересует достижение конкретных договоренностей, поэтому конференция в Швейцарии не дала результата, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, 16 июня сообщает «Известия».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии