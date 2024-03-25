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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Директор «Адмирала» о новом контракте с Гутиком: «Даня – наш лидер сезона по очкам. Надеемся на такой же прогресс в новом чемпионате»

Срок соглашения с 22-летним форвардом рассчитан до конца сезона-2025/26. «Даня – лидер сезона по очкам среди игроков нашей команды.

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