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Подешевеют, но не сильно. Какие цены на яйца в России ждут нас в 2024 году

Подешевеют, но не сильно. Какие цены на яйца в России ждут нас в 2024 году

По мнению эксперта, десяток яиц в Москве будут продавать по цене до 130 рублейВ 2024 году яйца будут стоить в диапазоне 90-130 рублей в магазинах столицы, полагает профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им.

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