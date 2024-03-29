ЕРЕВАН: Вопрос вывода российских пограничников из аэропорта Звартноц окончательно решен

Ереван и Москва его больше не обсуждают, сообщил спикер армянского парламента Ален Симонян Вопрос вывода российских пограничников из аэропорта Звартноц окончательно решен, Ереван и Москва его больше не обсуждают.
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