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ЕРЕВАН: Вопрос вывода российских пограничников из аэропорта Звартноц окончательно решен

ЕРЕВАН: Вопрос вывода российских пограничников из аэропорта Звартноц окончательно решен

Ереван и Москва его больше не обсуждают, сообщил спикер армянского парламента Ален Симонян Вопрос вывода российских пограничников из аэропорта Звартноц окончательно решен, Ереван и Москва его больше не обсуждают.

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