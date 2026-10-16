More than three decades after Norway opened parts of the Norwegian Sea to petroleum exploration, potentially significant oil and gas resources remain hidden beneath thick layers of volcanic rock.
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