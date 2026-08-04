Аналитики выделили лидеров и аутсайдеров мировых фондовых рынков за пять лет

С 28 июля 2021 года по 28 июля 2026 года наибольшую доходность среди крупнейших мировых фондовых рынков продемонстрировал израильский индекс ТА-125, увеличившись на 129,25%, сообщили аналитики компании «Солид Менеджмент».
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