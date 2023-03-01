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Софья Федченко: «Могу спортсмена выгнать со льда, чаще всего – за «бабочки». Но оскорблять детей – это путь в никуда»

Тренер Софья Федченко рассказала, какие наказания для фигуристов считает приемлемыми. – Насколько вы жесткий тренер? – А что вы вкладываете в понятие жесткости? – Вы наказываете спортсменов? Какие наказания считаете приемлемыми? – Могу выгнать со льда.

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